Piemonte, meno NASpI e cassa integrazione: i dati INPS del 2025

Arrivano segnali contrastanti ma nel complesso positivi dal mercato del lavoro, almeno sul fronte degli ammortizzatori sociali. Secondo i nuovi dati diffusi dall’INPS, nel mese di dicembre 2025 le ore di cassa integrazione autorizzate sono state circa 36 milioni, in calo del 10% rispetto a novembre e in diminuzione anche rispetto allo stesso mese del 2024 (-13%).

Guardando all’intero quarto trimestre del 2025, le ore autorizzate si attestano a 130,7 milioni, un valore inferiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-10%), anche se in crescita rispetto al trimestre estivo. Un dato che racconta una fase ancora complessa per alcune imprese, ma meno critica rispetto al recente passato.

Entrando nel dettaglio, la cassa integrazione ordinaria, quella più legata alle difficoltà temporanee delle aziende, ha registrato una netta diminuzione su base annua, mentre resta più elevato il ricorso alla cassa integrazione straordinaria, in particolare nei settori metalmeccanico e delle telecomunicazioni, dove permangono situazioni di riorganizzazione e crisi aziendali.

Sul fronte della disoccupazione, i numeri della NASpI mostrano un lieve miglioramento: ad agosto 2025 i beneficiari erano poco meno di 1,2 milioni, in calo dello 0,9% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Una riduzione contenuta, ma che indica una maggiore stabilità rispetto ai picchi degli anni scorsi.

Nel complesso, i dati INPS restituiscono l’immagine di un sistema produttivo che, pur attraversando difficoltà settoriali, sembra aver ridotto il ricorso agli strumenti di emergenza, con effetti che si riflettono anche sull’occupazione e sul numero di persone in cerca di un nuovo lavoro.