A metà febbraio Biella avrà il nuovo ecocentro

Nel giro di poche settimane, al massimo entro un mese e mezzo, Biella potrà contare su un nuovo ecocentro. La struttura è stata realizzata accanto a quella attuale, lungo la strada per Candelo, e ha già superato la fase di collaudo. Cosrab ha inoltre provveduto all’acquisto delle principali attrezzature necessarie al funzionamento del centro: un ragno e una macchina gommata. Quest’ultima manca ancora all'appello, la consegneranno a breve, dopodiché il nuovo impianto aprirà.

L’attuale ecocentro, infatti, non è più adeguato a sostenere le esigenze dell’intero bacino biellese. Sorge su un’area di vecchia discarica soggetta a movimenti del terreno e presenta criticità sia negli accessi, dove il sottopassaggio provoca frequenti rallentamenti e code, sia nella viabilità interna, che costringe spesso l’utenza a incrociare i mezzi operativi di Seab.

Il nuovo impianto, che sorgerà sempre lungo via Candelo, praticamente di fronte alla struttura esistente, punta a superare questi limiti. “Sarà più ampio, più funzionale e garantirà maggiori condizioni di sicurezza. Ha superato il collaudo, è già completamente allestito, manca solo più il camion e quando arriverà lo apriremo ai cittadini”, spiega Ciliesa. Il progetto prevede anche la realizzazione di una palazzina su due livelli, destinata a ospitare uffici e una cucina a servizio del personale.

Il vecchio ecocentro non verrà comunque abbandonato: continuerà a essere utilizzato da Seab, che potrà così disporre di spazi operativi più ampi. Tra le ulteriori novità, Cosrab introdurrà nei prossimi mesi l’utilizzo di fototrappole, messe a disposizione dei Comuni che ne faranno richiesta, con l’obiettivo di contrastare i sempre più frequenti comportamenti incivili.