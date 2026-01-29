Spostamento del mercato in centro a Biella, “Fermiamoci un momento e riflettiamo” FOTO

Apprendo con rammarico dai giornali che dei negozi del centro, stanno promuovendo una petizione per esprimere parere favorevole al trasferimento del mercato principale nei giorni di lunedì, giovedì e sabato, da Piazza Falcone a Piazza Martiri e zone limitrofe.

Lo spostamento riguarda circa 150 piccole attività commerciali e agricole, che hanno come principale fonte di sopravvivenza aziendale le vendite effettuate in quei giorni.

L'obiettivo dichiarato è rivitalizzare il centro.

Fermiamoci a ragionare.

A queste attività viene chiesto di sacrificarsi per un obiettivo neppure certo.

Si propone di spostare un insieme di piccole imprese che, nel loro complesso, rappresentano un grande "centro commerciale a cielo aperto", da un'area di circa 14000 metri quadrati, dotata di circa 1800 posti auto gratuiti , situata in posizione strategica e collegata alle principali vie di comunicazione del Biellese.

Un'area con un bacino di utenza che proviene da tutta la provincia, dotata di servizi igienici e di impianti di acqua e luce, indispensabili per l'attività di vendita: infrastrutture realizzate grazie agli investimenti delle precedenti amministrazioni, utilizzando risorse pubbliche.

Come destinazione , invece. Verrebbe imposta un'area critica dal punto di vista dei parcheggi , con affluenza ridotta , con uno spazio mercatale già esistente ma solo parzialmente attrezzato, che riflette nelle vendite le problematiche della zona.

E così gli stessi negozi del centro raccolgono oggi le firme favorevoli al trasferimento di altre attività commerciali come loro, anche se non in sede fissa, senza considerare l'impatto che questo trasferimento avrebbe sui colleghi ambulanti e produttori, né l'impatto sulle piccole attività di somministrazione e artigianali presenti nelle aree limitrofe a Piazza Falcone, che subirebbero una considerevole contrazione del volume d'affari.

Come reagirebbero gli operatori del centro se, a parti invertite, il centro fosse il fulcro delle attività - con ampi parcheggi, clientela consolidata e attrattività - e i commercianti di un'area problematica della città di Biella raccogliessero firme per trasferire le loro attività proprio lì?

Come potete chiedere tutto questo?

Con quale criterio logico e commerciale per far rinascere un centro, si chiede il sacrificio della parte di commercio che invece funziona?

La crescita non è distruggere ciò che funziona:

È capire cosa non funziona e migliorarlo senza sacrificare il lavoro degli altri, senza farlo ricadere su quella parte della città che è ben organizzata, vitale e legata alla vita di quartiere, alle sue attività e alla volontà di difenderle.

Visto che tutti teniamo a una Biella migliore, non distruggiamo un'area mercatale ammirata e funzionale, frutto del lavoro e dell'esperienza di molti prima di noi.

FERMIAMOCI UN MOMENTO E RIFLETTIAMO.

