Tollegno e Consorzio Iris rafforzano il dialogo sui servizi sociali

Si è svolto giovedì 22, presso gli uffici del Comune di Tollegno, un incontro tra l’Amministrazione comunale e la direzione del Consorzio socio-assistenziale Iris, nato dalla comune esigenza di rafforzare il dialogo e rendere più strutturato e continuativo il confronto sui temi sociali.

Alla riunione hanno preso parte, per il Consorzio Iris, il vicepresidente Mirco Giroldi, la direttrice generale Patrizia Marcacci, la responsabile del Settore inclusione sociale e famiglia Chiara Steila, la responsabile del Settore integrazione socio-sanitaria Sara Molino, insieme agli assistenti sociali Hajar Moulime e Filippo Salvatori. Per il Comune di Tollegno erano presenti il sindaco Lele Ghisio, la funzionaria di riferimento Chiara Straface e la consigliera comunale Isabella Zienna, referente per lo “Sportello Amico”.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi temi di grande attualità: le nuove fragilità sociali, il percorso di riorganizzazione del Consorzio, i cambiamenti in atto nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e, più in generale, l’evoluzione dei bisogni sociali del territorio.

Particolare attenzione è stata dedicata alla presentazione dei due assistenti sociali neo-assunti a tempo indeterminato, un passaggio significativo che consentirà finalmente di garantire maggiore continuità assistenziale sul territorio, superando una delle principali criticità emerse negli anni passati a causa dell’elevato turnover degli operatori.

L’incontro ha inoltre posto le basi per una migliore comunicazione congiunta tra Comune e Consorzio, per una più ampia condivisione delle attività sul territorio e per una riflessione su come “rinnovare” l’immagine dei servizi sociali, spesso percepiti dai cittadini come distanti o difficili da comprendere. Centrale anche il tema del dialogo con le associazioni del terzo settore e della costruzione di un welfare di comunità fondato sulle persone, siano esse cittadini in situazione di fragilità, operatori o amministratori.

L’Amministrazione comunale di Tollegno ha espresso soddisfazione per il clima di confronto e collaborazione emerso dall’incontro, ribadendo la volontà di proseguire su questa strada per rafforzare la rete dei servizi e offrire risposte sempre più efficaci e vicine ai bisogni della comunità.



