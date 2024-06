Vigliano, camminate ed escursioni in bici lungo il Cervo: il parco fluviale sarà presto realtà

È stato sicuramente uno dei punti più interessanti del dibattito che ha visto a confronto le due candidate sindache di Vigliano Biellese, Cristina Vazzoler e Donatella Poggi. Parliamo del progetto del parco fluviale ciclo-pedonale che punta alla valorizzazione del torrente Cervo e dell'area verde circostante.

Ora, con la conferma elettorale della stessa Vazzoler, il piano potrebbe diventare realtà. Come accennato nelle scorse settimane, l'idea è quella di creare un percorso immerso nel verde per favorire uno stile di vita attivo e corretto attraverso la promozione di diverse attività come passeggiate a piedi, corsa, escursioni in bici o a cavallo. “I tempi non sono immediati ma è nostra intenzione realizzarlo – spiega Vazzoler – Ho già parlato con l'ufficio tecnico per fare una prima valutazione su ciò che vogliamo mettere in piedi e individuare sulla carta chi sono i proprietari di alcuni terreni confinanti. Inoltre, sono già stati avviati alcuni contatti con i comuni limitrofi, come Candelo, molto interessati a questo tipo di progetto”.

A ciò si aggiunge la sistemazione dei sentieri presenti, così da camminare in un ambiente naturale dove il protagonista principale è il corso d'acqua del Cervo. “I cittadini hanno diritto di muoversi in ambienti decorosi e sicuri – sottolinea Vazzoler – Gli spazi verdi sono occasione di convidisione oltre che luoghi di benessere e salute del cittadino. Per questo, saremo al lavoro per continuare la manutenzione e l'abbellimento delle aree verdi”.

Lungo quest'ottica, proseguirà la cura e la pulizia del torrente Chiebbia e dei rii minori, in collaborazione con l'Unione Montana e le associazioni di volontariato.