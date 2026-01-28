Golf Club Cavaglià, podi e nuove sfide nel 2026 FOTO

Domenica il Gc Cavaglià ha ospitato lo Swing Winter Tour by Golf Experience (Stableford singola 18 buche 2 categorie) valida come terza tappa del Trofeo d’Inverno.
Premiati. 1a categoria: 1° lordo Andrea Villa Albatros Indoor punti 39, 1° Netto Yuji Takahashi Cavaglià 44,2° Netto Patrizio Ubezio Cavaglià 41. 2a categoria: 1° Netto Michele Delle Cave Settimo 44, 2° Netto Cristiano Bongianino Cavaglià 39. 1° Ladies Enrica Aprile Cavaglià 37. Nearest unico buca 9 Andrea Villa cm 90. Nearest unico second shot buca 18 Jay Silva cm 64.
Sabato al Gc Cavaglià si è giocata la prova del Winter Challenge by Perisimmon gara a coppie con formula 4PM Stableford sulla distanza di 18 buche (categoria). Circuito con semifinale nazionale e superpremio finale un long weekend a Crans Montana (Svizzera) con 2 green fee sul percorso dove si gioca l’Omega Master.
Dominio di Niccolò Parrini/Luca Carlo Alberto Fusaro che si sono aggiudicati il lordo con 39 punti. Nel netto 1° posto di Diego Platini/Enrica Aprile con 47, seguiti da Elena Rossi/Prisca Rolando con 46 e Roberto Caroli/Federico Lesca con 43.
Domenica al Gc Cavaglià proseguirà il classico Trofeo d’Inverno con la quarta tappa che si giocherà in occasione del Trofeo Podio Sport Argenti Tour (Stableford singola 18 buche 3 categorie). Dopo la premiazione a seguire rinfresco. Info 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.