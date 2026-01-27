Paura a Roppolo per l'incendio in una legnaia, soccorso il proprietario

Un nuovo incendio ha destato preoccupazione nel comune di Roppolo. Dalle 4.15 di oggi, 27 gennaio, i Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un rogo scoppiato all'interno di una legnaia. Sul posto tre squadre di Biella e una dei volontari di Santhià.

Grazie al loro tempestivo intervento, è stata salvata una parte del rustico interessata, adibita a rimessaggio delle attrezzature agricole, mentre il tetto è stato completamente avvolto dalle fiamme. Il proprietario, invece, è stato affidato alle cure del 118. Settimana scorsa un'altra abitazione era stata colpita da un incendio.