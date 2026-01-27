A Salussola sono stati accolti i 16 nuovi nati nel 2025

Salussola sabato 24 gennaio ha accolto ufficialmente i suoi nuovi cittadini con una cerimonia che si è svolta presso la sala del Consiglio comunale. Un momento simbolico ma carico di significato, dedicato ai bambini nati nel paese e alle loro famiglie, pensato per ribadire l’importanza della natalità e del sostegno alle giovani coppie che scelgono di vivere sul territorio. Nel corso del 2025, a Salussola sono nati 16 bambini e alle loro famiglie è stato anche distribuito il bonus nascita una tantum di 200 euro che l'amministrazione mette a disposizione ogni anno a chi ne fa domanda, per ogni figlio nato o adottato.

"In particolare questa iniziativa è rivolta alle famiglie giovani – ha commentato il primo cittadino Manuela Chioda – vogliamo incentivarle a vivere qui a Salussola e a sceglierlo come paese, perché è un territorio bellissimo, che offre tanto, e noi vogliamo cercare di dare sempre di più. E 16 bimbi direi che è un bel traguardo. Felicitazioni a mamma e a papà". Un messaggio chiaro, che punta a rafforzare il legame tra comunità e nuove generazioni, in un momento storico in cui il calo demografico rappresenta una sfida per molti piccoli comuni.