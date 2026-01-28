 / SPORT

SPORT | 28 gennaio 2026, 08:10

Il Comitato Provinciale FIDAL Biella-Vercelli su Instagram e Facebook

Gli indirizzi

Il Comitato Provinciale FIDAL Biella-Vercelli ha inaugurato i propri canali social ufficiali (Instagram e Facebook), con l'obiettivo di dare maggiore visibilità alle manifestazioni sportive locali e di valorizzare l'impegno quotidiano delle società sportive, degli atleti e degli organizzatori che operano sul territorio.

Punti salienti dell'iniziativa:

  • Lancio ufficiale delle piattaforme social dedicate all'atletica territoriale
  • Promozione sistematica di tutte le manifestazioni in calendario (con pubblicazioni programmate)
  • Condivisione di risultati, foto e contenuti dai vari eventi sportivi
  • Coinvolgimento attivo delle società affiliate e degli atleti per creare una community digitale
  • Prospettiva di espansione futura su piattaforme come TikTok per raggiungere il pubblico più giovane

Questa iniziativa rappresenta un importante passo verso la digitalizzazione e la modernizzazione della comunicazione sportiva locale, con l'intento di creare maggiore coinvolgimento intorno al movimento dell'atletica leggera, portare più atleti anche da fuori provincia agli eventi e di dare il giusto riconoscimento a chi lavora quotidianamente per promuovere questo sport.

ecco gli indirizzi utili:

INSTAGRAM - https://www.instagram.com/fidal_bivc/

FACEBOOK - https://www.facebook.com/profile.php?id=61578364287586

c.s.fidal vc bi, s.zo.

