Il Comitato Provinciale FIDAL Biella-Vercelli su Instagram e Facebook

Il Comitato Provinciale FIDAL Biella-Vercelli ha inaugurato i propri canali social ufficiali (Instagram e Facebook), con l'obiettivo di dare maggiore visibilità alle manifestazioni sportive locali e di valorizzare l'impegno quotidiano delle società sportive, degli atleti e degli organizzatori che operano sul territorio.

Punti salienti dell'iniziativa:

Lancio ufficiale delle piattaforme social dedicate all'atletica territoriale

Promozione sistematica di tutte le manifestazioni in calendario (con pubblicazioni programmate)

Condivisione di risultati, foto e contenuti dai vari eventi sportivi

Coinvolgimento attivo delle società affiliate e degli atleti per creare una community digitale

Prospettiva di espansione futura su piattaforme come TikTok per raggiungere il pubblico più giovane

Questa iniziativa rappresenta un importante passo verso la digitalizzazione e la modernizzazione della comunicazione sportiva locale, con l'intento di creare maggiore coinvolgimento intorno al movimento dell'atletica leggera, portare più atleti anche da fuori provincia agli eventi e di dare il giusto riconoscimento a chi lavora quotidianamente per promuovere questo sport.

ecco gli indirizzi utili:

INSTAGRAM - https://www.instagram.com/fidal_bivc/