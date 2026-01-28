SPID, riprendono le attività di sportello per i cittadini

A partire da venerdì 30 gennaio 2026 riprendono presso la Provincia di Bella le attività di sportello e del Punto SPID Facile, attivo in convenzione con InfoCamere. Il servizio è dedicato al supporto dei cittadini per l’attivazione e la gestione dell’identità digitale SPID.

Lo sportello è aperto il martedì dalle 14 alle 16.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Per accedere al servizio è possibile prenotare un appuntamento online tramite il link: https://www.provincia.biella.it/it/servizi/page/spid-sistema-pubblico-di-identita-digitale oppure contattare il numero 0158480872 per informazioni e prenotazioni.