L'ultimo rintocco della sirena: Stefano Rubin Pedrazzo e trent'anni di cuore oltre l'ostacolo FOTO

Mercoledì 28 gennaio 2026, ore 08:00. Per molti è solo l'inizio di una normale giornata d'inverno, ma per la caserma dei Vigili Del Fuoco di Biella è il momento in cui la cronaca si fa storia. Con la fine dell'ultimo turno, il Capo Squadra Esperto, Stefano Rubin Pedrazzo ripone il suo casco, chiudendo un capitolo iniziato nel lontano 1996.

Sotto una pioggia battente, le sirene che suonano stamattina non annunciano un’emergenza, ma tributano l’onore dovuto a un uomo che per 30 anni ha considerato la missione dei Vigili del Fuoco come una ragione di vita. Stefano è stato il vigile del fuoco che non si è mai tirato indietro: la sua dedizione non ha mai conosciuto l'ostacolo dell'orologio o del calendario. Innumerevoli volte, anche quando non era in servizio, si è precipitato tra i suoi uomini al primo segnale di gravità, correndo ad aiutare i colleghi in situazioni estreme. Per lui, la "squadra" non è mai stata un concetto burocratico, ma una famiglia da proteggere a ogni costo.

Il suo percorso parla di un coraggio senza frontiere. Nel 2005 è volato in Sri Lanka per portare acqua potabile e dignità nei villaggi devastati dallo tsunami; poi, il ritorno in Italia per affrontare ogni singola cicatrice sismica che ha segnato il Paese negli ultimi vent’anni. Stefano è stato presente in quasi tutti i grandi terremoti, portando tra le macerie la competenza tecnica del Capo Squadra e la fermezza di chi non trema davanti al pericolo.

Il suo lavoro è sempre stato il suo orgoglio più grande. Sebbene lasciare l'operatività e la caserma — la sua seconda casa — rappresenti oggi un momento di profonda commozione, per lui si apre ora una seconda vita. Stefano non resterà a guardare: è già attivamente coinvolto in iniziative di prestigio e progetti di ampio respiro, impegni ai quali si dedica da tempo e che continueranno a beneficiare del suo carisma e della sua visione. Oggi la famiglia, i colleghi e gli amici si stringono attorno a lui. L'orgoglio per ciò che ha costruito è immenso e resterà inalterato nel tempo.

Grazie, Capo Squadra Rubin Pedrazzo. Per l'esempio, per il sacrificio e per ogni vita protetta. Il servizio finisce, ma il prestigio della tua storia resta.