Dai banchi di scuola al lago, a Viverone gli alunni riscoprono la piscicoltura

Ieri, dopo diversi anni di assenza, gli alunni della scuola primaria di Viverone, accompagnati dalle maestre, hanno potuto assistere alla visione delle campane di uova di coregone pronte per la schiusa.

Durante la visita, il futuro presidente dell'associazione di piscicoltura ha illustrato, con l'ausilio di slide, il processo riproduttivo del coregone e le altre specie di pesci presenti nel lago al fine di portare a conoscenza anche ai più giovani della ricchezza del nostro territorio.

I bambini hanno partecipato con entusiasmo, ponendo numerose domande, e il personale docente ha condiviso in modo molto positivo il ripristino di questa attività. “Come amministrazione comunale, siamo felici di aver riportato in uso questa tradizione, che riteniamo sia molto importante per le prossime generazioni” sottolinea il Comune in una nota.