Anche a Borriana arriva il camper della "Medicina di prossimità"

Anche il Comune di Borriana aderisce all'iniziativa proposta da Ospedale di Biella-ASLBI di "Medicina di prossimità", un camper attrezzato con cui i servizi sanitari raggiungono le comunità locali.
Si tratta di attività offerte dagli Infermieri di Famiglia e Comunità.
Diverse le attività proposte: rilevazione dei parametri vitali, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione; promozione di corretti stili di vita, educazione sanitaria, prevenzione degli incidenti domestici etc.
L'amministrazione invita tutti i cittadini ad usufruire di tale prezioso servizio territoriale che porta i servizi sanitari direttamente nelle nostre comunità, anche più periferiche, per ridurre le disuguaglianze di salute
Il camper sarà martedì 24 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 16.00 Piazza Mazzini