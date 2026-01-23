 / Benessere e Salute

Anche a Borriana arriva il camper della "Medicina di prossimità"

Anche il Comune di Borriana aderisce all'iniziativa proposta da Ospedale di Biella-ASLBI di "Medicina di prossimità", un camper attrezzato con cui i servizi sanitari raggiungono le comunità locali.

Si tratta di attività offerte dagli Infermieri di Famiglia e Comunità.

Diverse le attività proposte: rilevazione dei parametri vitali, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione; promozione di corretti stili di vita, educazione sanitaria, prevenzione degli incidenti domestici etc.

L'amministrazione invita tutti i cittadini ad usufruire di tale prezioso servizio territoriale che porta i servizi sanitari direttamente nelle nostre comunità, anche più periferiche, per ridurre le disuguaglianze di salute

Il camper sarà martedì 24 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 16.00 Piazza Mazzini

s.zo.

