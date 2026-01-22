Il Gruppo IMQ acquisisce l’Aeroporto di Biella-Cerrione

Il Gruppo IMQ, riferimento italiano nei servizi di testing, ispezione, certificazione e verifica della conformità, ha acquisito da SACE S.r.l. l’Aeroporto di Biella-Cerrione, dando avvio a un ambizioso progetto industriale che porterà alla realizzazione di "IMQ Proving Ground", primario centro di ingegneria sperimentale indipendente in Italia dedicato allo sviluppo, al testing e alla certificazione dei veicoli intelligenti, con applicazione nel settore automotive e aerospace.

L’acquisizione consente di valorizzare un’infrastruttura di grandi dimensioni e potenzialità, trasformandola in un polo tecnologico avanzato pensato per rispondere alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione, caratterizzato dalla crescente integrazione tra mobilità, digitalizzazione, automazione e sicurezza.

Il contesto di mercato

La mobilità sta vivendo un profondo cambio di paradigma, guidato dalla convergenza tra sostenibilità, digitalizzazione e automazione della guida e della connettività con le infrastrutture viarie. Lo sviluppo di soluzioni ibride ed elettriche, insieme alla diffusione di sistemi avanzati di assistenza alla guida e di tecnologie per la guida autonoma, richiede infrastrutture di prova dedicate e competenze altamente specialistiche. In questo scenario, la disponibilità di centri di testing indipendenti e tecnologicamente avanzati è un fattore chiave per l’innovazione e la competitività industriale.

IMQ Proving Ground

IMQ Proving Ground nasce per rispondere a queste esigenze, offrendo a costruttori, società di ingegneria e fornitori, un polo di riferimento per la sperimentazione, la validazione e la certificazione di veicoli intelligenti - ossia veicoli elettrici autonomi e connessi, integrati con tecnologie digitali avanzate per la guida, la sicurezza e la connettività - nonché di sistemi e componenti complessi destinati ai settori automotive avanzato e aerospace.

Le competenze del Gruppo

Il progetto si fonda su una collaborazione industriale già consolidata: CSI S.p.A., società del Gruppo IMQ specializzata nel testing e nella certificazione in ambito automotive, opera da anni sull’area. L’acquisizione consente oggi di potenziare e mettere a sistema le competenze di CSI, rafforzando il contributo del Gruppo IMQ allo sviluppo sicuro e certificato della mobilità del futuro.

Progetto di interesse nazionale

Il progetto alla base di IMQ Proving Ground è stato riconosciuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) come di interesse nazionale, consentendo all’Italia di dotarsi di un polo indipendente di eccellenza, in grado di competere a livello internazionale e di aggregare le competenze della filiera industriale, tecnologica e della ricerca.

Investimenti e territorio

Il sito si estende su una superficie complessiva di oltre 500.000 metri quadrati. Il Gruppo IMQ prevede importanti investimenti per il potenziamento delle infrastrutture, delle tecnologie e delle competenze interne, con ricadute positive in termini di occupazione qualificata e sviluppo economico per il territorio biellese.

Le dichiarazioni

Vincenzo De Martino, Presidente del Gruppo IMQ:

"IMQ Proving Ground rappresenta un investimento strategico che rafforza il ruolo del Gruppo IMQ nello sviluppo sicuro dei veicoli intelligenti. Mettiamo a disposizione del mercato un centro indipendente di eccellenza per il testing e la certificazione dei veicoli a supporto dell’industria automotive e di quella aeronautica, in un contesto tecnologico in rapida evoluzione".

Claudio Tovaglieri, Amministratore Delegato di IMQ Proving Ground e Presidente di Air Vergiate S.r.l., società controllante SACE S.r.l.:

“Dopo anni di attenta amministrazione, seguendo una precisa strategia industriale, SACE è stata risanata e oggi affidata a un gruppo diversificato e internazionale, in grado di garantire un futuro all’aeroporto. L’ingresso del Gruppo IMQ consente di valorizzare appieno le potenzialità del sito, trasformandolo in un polo tecnologico di riferimento per attività ad alto contenuto innovativo e di rilevanza nazionale".

Davide Chiarletti, Sindaco di Cerrione:

"IMQ Proving Ground è un’opportunità importante per il nostro territorio: un progetto che unisce sviluppo industriale, occupazione qualificata e visibilità nazionale e internazionale, rafforzando il ruolo del Biellese nell’innovazione della mobilità".