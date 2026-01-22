Con “Un dolce per te, uno in buono, uno in dono” Nova Coop dona oltre 109 mila euro alla Croce Rossa del Piemonte FOTO

Torino, 22 gennaio 2026 - Un gesto concreto di solidarietà che nasce dalla partecipazione dei Soci Coop e si traduce in un sostegno importante alle attività della Croce Rossa Italiana sul territorio piemontese. È questo il risultato dell’iniziativa nazionale promossa da Coop Italia nel periodo natalizio 2025 e declinata da Nova Coop e dalle altre cooperative del Distretto Nord Ovest (Coop Liguria e Coop Lombardia) come supporto all’aiuto che l’ente di volontariato offre a persone e famiglie in difficoltà.

Dal 18 al 24 dicembre 2025, le Socie e i Soci di Nova Coop che hanno acquistato un panettone classico Coop, un panettone Coop senza canditi o un pandoro classico Coop da un chilogrammo hanno contribuito a una donazione a favore del Comitato Regionale Piemonte della Croce Rossa Italiana. Per ogni prodotto acquistato, Nova Coop si è infatti impegnata a donare un panettone del valore corrispettivo di 4 euro o, in alternativa, un buono spesa di pari importo.

In Piemonte, Nova Coop ha scelto di destinare il valore maturato dall’intera iniziativa ad un unico beneficiario, individuando nel Comitato regionale della Croce Rossa Italiana il partner ideale per garantire una ricaduta concreta e capillare sul territorio. Un’iniziativa che ha visto una risposta molto significativa da parte dei Soci: nel periodo della promozione sono stati acquistati 29.480 panettoni e pandori Coop.

Grazie a questa partecipazione, prima di Natale Nova Coop ha consegnato 2.016 panettoni al Comitato piemontese della CRI, che li ha fatti arrivare alle persone che assiste in tempo utile per le festività.

Con la giornata odierna, Nova Coop completa il percorso solidale con la donazione di buoni spesa per un valore complessivo di 109.856 euro - corrispondente al valore degli ulteriori 27.464 panettoni e pandori acquistati dai Soci nel periodo promozionale - che saranno utilizzati dalla Croce Rossa per sostenere famiglie e persone in difficoltà. La quota di contributo raccolta nei negozi Nova Coop della Lombardia (Castano Primo, Luino e Tradate) verrà trasferita al Comitato lombardo.

A rendere ancora più significativo il progetto è anche la scelta del prodotto simbolo dell’iniziativa: il panettone classico Coop, con il suo rigoroso disciplinare, è un lievitato realizzato in Piemonte che quest’anno si è posizionato ai vertici delle valutazioni comparative indipendenti sul settore dei panettoni industriali, confermando l’attenzione alla qualità delle produzioni a marchio Coop.

Carlo Ghisoni, direttore Politiche Sociali Nova Coop ha spiegato:

«Questa iniziativa si inserisce in un percorso di collaborazione già attivo da anni tra Nova Coop e la Croce Rossa Italiana, fondato su valori comuni di solidarietà, prossimità e attenzione alle comunità locali, che si concretizza in molti territori della nostra regione con la consegna periodica ai gruppi di volontari locali delle eccedenze alimentari non più vendibili ma ancora utilizzabili nell’ambito del progetto di Coop per ridurre gli scarti alimentari “Buon Fine”, con le raccolte straordinarie di beni di prima necessità “Dona la Spesa” organizzate in tutti i punti vendita e con ulteriori collaborazioni legate a specificità locali».

«Siamo profondamente grati a Nova Coop, alle sue Socie e ai suoi Soci, per questa iniziativa solidale che rende ancora più solida una collaborazione che prosegue da anni e che, grazie a questo importante contributo, consentirà ai nostri Comitati territoriali di rafforzare le attività sociali e di assistenza a favore delle persone e delle famiglie più fragili del Piemonte», le parole del Presidente del Comitato Regionale Piemonte della CRI, Vittorio Ferrero.

Ernesto Dalle Rive, presidente Nova Coop ha commentato:

«Iniziative come questa danno senso e concretezza ai principi mutualistici che ispirano la nostra azione cooperativa e che da sempre impegnano Nova Coop a promuovere solidarietà e coesione nei territori in cui opera. In un momento nel quale l’attenzione del consumatore verso l’atto di spesa è massima, crediamo sia un gesto di grande valore per la condivisione di valori di comunità proporre ai nostri Soci un modo per trasformare il loro acquisto anche in un aiuto alle persone meno fortunate per tramite di una realtà profondamente radicata sul territorio come la Croce Rossa Italiana».