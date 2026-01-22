Biella, 94 studenti del Liceo Avogadro protagonisti alla Winter School di Città Studi

Si è conclusa con un successo oltre le aspettative la Winter School 2026, l’iniziativa formativa svoltasi da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio 2026 che ha trasformato il Campus di Città Studi in un laboratorio di futuro per ben 94 studenti del Liceo “A. Avogadro” di Biella.

Il progetto nasce da una proposta del Dirigente Scolastico, Mario Massazza, sostenuta dal Collegio dei Docenti della scuola e ispirata dall'ottima riuscita della Summer School sperimentale dello scorso giugno. L'obiettivo è stato quello di offrire un percorso di avvicinamento al mondo universitario dedicato agli studenti e alle studentesse che hanno affrontato il primo trimestre con esiti positivi e che hanno potuto impiegare una settimana di sospensione dell'attività didattica ordinaria "vivendo" il Campus, partecipando a lezioni di livello accademico e workshop interattivi. Un vero e proprio premio all'impegno, volto a stimolare la curiosità intellettuale e la consapevolezza sulle scelte future.

Sotto la guida dei docenti dell’Università di Torino (UniTo) attivi nei corsi di laurea biellesi, i 94 partecipanti si sono divisi in due percorsi: il percorso “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO” ha offerto una panoramica multidisciplinare: dal cibo come identità economica (Alessandro Bonadonna, docente e referente del corso di laurea in Economia Aziendale) alla storia e immagine di Anita Garibaldi (Silvia Cavicchioli, Presidente di Cultural Heritage and Creativity), dalla moda sostenibile digitale (Eleonora Chiais, docente del nuovo corso di laurea in Moda e Cultura d’Impresa) alla cultura dei diritti nel servizio sociale (Marilena Dellavalle, Presidente uscente del corso in Servizio Sociale) fino ai pilastri del patrimonio costituzionale (Fabio Longo, referente di Scienze dell’Amministrazione Digitale). E il percorso “PEER TUTORING FOR DEBATE MAKERS”, curato dalla Professoressa Sara Nosari, Presidente del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, e dalla Dottoressa Beatrice Pellegrinelli, dottoranda in Scienze Psicologiche, Antropologiche e Pedagogiche, ha invece addestrato gli studenti alla gestione del dibattito critico e propositivo attraverso la metodologia 3RPlay.

Sinergia con il territorio e relatori esterni

Il programma è stato arricchito da una serie di seminari mattutini aperti su temi di grande attualità. Gli studenti hanno approfondito l'uso dei social media, con la titolare di Stractegy Desiree Bonaldo, per la narrazione dei territori, hanno visitato il Campus e la Biblioteca di Città Studi con Alice Milani, referente dell’Orientamento Universitario di Città Studi, e Walter Ruffatto, referente attività culturali e biblioteca di Città Studi, hanno conosciuto le sfide della Cyber Security con Marco Vallini di Inoma, il linguaggio del cinema nel progetto “Dire fare girare” con Maurizio Pellegrini di Videoastolfosullaluna e Manuela Tamietti di Storie di Piazza, e l’importanza dell’impegno sociale della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella con Federica Chilà che ha illustrato il ruolo attivo della Fondazione per lo sviluppo del territorio.

Le dichiarazioni

“Accogliere 94 studenti per una settimana intera è una conferma del valore di Città Studi come luogo di crescita e connessione – ha dichiarato Ermanno Rondi, Presidente di Città Studi Biella –. Questa Winter School non è solo un momento di studio, ma una vera esperienza di avvicinamento al mondo universitario e professionale. Vedere tanti giovani talenti impegnarsi con passione su temi complessi ci dà grande fiducia per il futuro del nostro distretto”.

Il Dirigente Scolastico del Liceo Avogadro, Mario Massazza, ha aggiunto: “Dopo l’esperienza positiva della Summer School con una trentina di pionieri a giugno, abbiamo deciso di scalare il progetto coinvolgendo quasi cento studenti. È un modello che premia: chi si è impegnato durante l’anno riceve come riconoscimento una settimana di alta formazione in un contesto accademico. Ringrazio Città Studi e l’Università di Torino per aver risposto con entusiasmo a questa nostra proposta educativa”.

La Responsabile dell’Area Università di Città Studi Biella, Paola Negro, ha dichiarato "Siamo estremamente soddisfatti dell'eccezionale riscontro ottenuto dalla Winter School dedicata agli studenti del liceo, conclusasi in questi giorni. Il progetto sperimentale ha registrato una partecipazione numerosa che è andata ben oltre le nostre iniziali aspettative, confermando il forte desiderio dei giovani di avvicinarsi con consapevolezza al mondo accademico. Vedere le aule gremite e percepire l'entusiasmo di tanti ragazzi pronti a mettersi in gioco in un percorso diverso dal loro solito è per noi motivo di grande orgoglio. Questo successo non è solo numerico, ma qualitativo: l'interesse dimostrato e l'interazione costante con i nostri docenti e con i professionisti del territorio testimoniano il valore di una sinergia concreta tra scuola, università e territorio. Ringraziamo il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e, soprattutto, gli studenti che hanno scelto di investire il proprio tempo nel loro futuro. Risultati come questo ci spingono a potenziare ulteriormente la nostra offerta formativa e le occasioni di interazione con i vari soggetti del territorio."

La Winter School si conferma così un'eccellenza del territorio biellese, capace di creare un ponte solido e stimolante tra la scuola secondaria e l'università. Il successo della Winter School apre ora la strada a una scala più ampia: l'impegno per il prossimo anno è di trasformare questa iniziativa in una risorsa accessibile a tutte le scuole superiori biellesi.

Per informazioni e iscrizioni, scrivi a unibiella@cittastudi.org, o chiama lo 015 8551110.