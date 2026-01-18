In fiamme un capannone a Massazza: intervengono i vigili del fuoco

Un principio di incendio si è verificato nella mattinata di oggi all’interno di un capannone situato in via Barbera, nel territorio comunale di Massazza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto allo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dell’area interessata. L’intervento si è concluso senza particolari criticità e non ha richiesto ulteriori operazioni.

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte. I danni, secondo quanto emerso, sono limitati esclusivamente alla struttura.

Sono in corso accertamenti per risalire alla dinamica dell’accaduto e per comprenderne l'origine.