Neve abbondante nella Conca di Oropa: 40 - 50 centimetri imbiancano il paesaggio FOTO e VIDEO

La Conca di Oropa torna a vestirsi d’inverno, con una nevicata che nelle ultime ore ha ridisegnato i pendii dell’anfiteatro che sovrasta il Biellese. La montagna cambia volto con 40 - 50 centimetri di neve fresca che accoglie gli escursionisti più avventurosi, a 1400m di altitudine. Nei pressi della Bocchetta del Lago, la neve risulta un po' pesante, ma gli scialpinisti non mancano.

Accanto alla bellezza dei paesaggi alpini, però, è fondamentale prestare prudenza: il bollettino valanghe è destinato a peggiorare e si raccomanda di prestare la massima attenzione e di programmare con cautela gli itinerari, prima di dirigersi a monte.