Mercosur, raggiunto l'accordo con l'Ue: i commenti di Paolo Barberis Canonico e Chiara Bonino

Dopo una lunga trattativa, è stata siglata sabato fra Unione Europea e Mercosur l'intesa che comprende l'accordo di partenariato economico, commerciale e di cooperazione (Empa) e un accordo commerciale interinale (Ita).

"L’accordo raggiunto tra Unione Europea e Paesi del Mercosur rappresenta una svolta strategica per il nostro sistema industriale e per l’intera economia europea - commenta Paolo Barberis Canonico, presidente dell'Unione Industriale Biellese -. La creazione di una delle più grandi aree commerciali al mondo, con un mercato complessivo di circa 700 milioni di consumatori, apre nuove e rilevanti opportunità per le nostre imprese, che da sempre hanno nella vocazione internazionale un elemento distintivo della propria competitività. Accogliamo quindi con favore questo passo storico e, come Uib e come Sistema Confindustriale, confermiamo l’impegno a lavorare affinché le imprese italiane possano cogliere appieno le opportunità offerte da questo nuovo partenariato".

"Secondo le stime europee, l’intesa potrà portare a un incremento significativo delle esportazioni verso i Paesi del Mercosur, contribuendo a rafforzare le catene del valore e sostenendo migliaia di posti di lavoro qualificati - aggiunge Chiara Bonino, Delegata all'Internazionalizzazione -. È un risultato che valorizza il nostro tessuto produttivo e che ci consente di guardare con maggiore fiducia al futuro, in un contesto globale complesso e spesso frammentato. L’accordo assume anche una forte valenza geopolitica: riafferma il ruolo dell’Europa come promotrice di commercio aperto, regole condivise e cooperazione multilaterale. Per l’Italia, significa poter contare su un quadro più stabile e prevedibile, indispensabile per attrarre investimenti, innovare e crescere".