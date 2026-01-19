 / Biella

Biella | 19 gennaio 2026, 16:38

Biella, risolto il guasto alla tubatura principale del teleriscaldamento

Per procedere alla riparazione, la ditta che gestisce il servizio ha dovuto interrompere la fornitura

I termosifoni di Biella collegati al teleriscaldamento hanno ripreso a funzionare regolarmente da ieri domenica 18 gennaio. Nella giornata di sabato a causa di un guasto nella tubatura principale della rete sotterranea, non lontano dalla centrale di via Ambrosetti il servizio era stato interrotto, e per provvedere alla riparazione è stato necessario intervenire con uno scavo. 

La Engie, la società che gestisce il servizio, aveva già individuato la perdita a metà giornata di sabato, ma prima di chiudere i rubinetti e interrompere la fornitura ha deciso di avvisare tutti gli utenti per dare il tempo di organizzarsi per non restare troppo al freddo in casa in queste giornate gelide.

s.zo.

