Consiglio provinciale di Biella convocato d’urgenza

Il Consiglio provinciale di Biella è stato convocato in via d’urgenza per oggi giovedì 15 gennaio 2026.

La seduta è fissata alle ore 16:30 in prima convocazione e alle ore 17:30 in seconda convocazione e si svolgerà in presenza presso la Sala del Consiglio “M. Bonino” del palazzo provinciale di Biella.

All’ordine del giorno sono previsti due punti. In apertura sono in programma le comunicazioni del Presidente della Provincia, Emanuele Ramella Pralungo. A seguire, il Consiglio sarà chiamato alla designazione dei componenti della Commissione Elettorale Circondariale e delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali.