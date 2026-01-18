Consigli di Quartiere: Davide Coda Zabetta presidente Valle Oropa

Si è svolta lunedì 12 gennaio 2026 la riunione degli eletti del Quartiere Valle Oropa, nel corso della quale è stato definito il nuovo assetto del Comitato di Quartiere.

All’unanimità è stato eletto Presidente del Comitato Davide Coda Zabetta. Successivamente, come previsto dal regolamento, il neo presidente ha proceduto alla nomina delle altre cariche: Gigliola Rosso è stata designata vicepresidente, mentre Paolo Galuppi è stato nominato segretario.

Fanno parte del Comitato di Quartiere Valle Oropa anche i consiglieri Pietro Barberis Negra, Silvia Marchionatti, Giovanni Milani, Roberto Mosca Biglietti, Nicolò Pavignano, Valerio Ramella Paia e Franco Salza.

Con la definizione delle cariche, il Comitato risulta ora pienamente operativo per l’avvio delle attività previste dal mandato.