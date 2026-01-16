Dal Nord Ovest - Ragazzino investito, è grave in ospedale

Investito sulla provinciale quando era ancora buio. Grave incidente questa mattina sulla SP 590 a San Sebastiano da Po: erano circa le 7.30 quando un ragazzo di 14 anni è stato travolto da una macchina mentre stava a raggiungendo a piedi la fermata bus.

Il giovane, che abita a poca distanza dall'impatto, stavo andando a scuola quando è stato colpito da una vettura Mercedes Classe E. Il guidatore, dopo l'incidente, ha subito fermato la corsa del mezzo e chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero: le sue condizioni sono subito apparse gravi. L'equipe dell'ambulanza che lo ha soccorso l'ha trasportato all'ospedale Giovanni Bosco in codice rosso: la prognosi è al momento riservata, ma sembra non sia in pericolo di vita. Sulla dinamica indagano i Carabinieri di Chivasso.