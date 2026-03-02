 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 02 marzo 2026, 10:40

Dal Nord Ovest - Minaccia di buttarsi dal ponte, giovane salvato dai poliziotti

Giovane salvato  ieri dai poliziotti poco prima di buttarsi dal ponte Isabella a Torino. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti nel primo pomeriggio sull'infrastruttura sopra il Po, dove era stata segnalata la presenza di un ragazzo oltre il parapetto.

Le forze dell'ordine, dopo averlo raggiunto, hanno scavalcato la balaustra e hanno iniziato a parlargli. Dopo averlo tranquillizzato, lo hanno convinto a tornare indietro e mettersi sul marciapiede. Il giovane ha poi accettato di essere trasportato con l'ambulanza in ospedale per un controllo.

Cinzia Gatti (Torino Oggi)

