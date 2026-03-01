Dal Nord/Ovest: Il 16enne Massimo Bianciotto ancora non si trova, la mamma: "Se lo vedete, chiamate le forze dell'ordine"

Non si hanno ancora notizie di Massimo Bianciotto, il ragazzo di 16 anni scomparso da mercoledì a Villafranca Piemonte: per questo oggi la mamma Elisa lancia un nuovo appello per ritrovarlo.

Come era vestito

Il giovane lo scorso 25 febbraio è andato a scuola a Verzuolo nel Cuneese e, dopo aver finito le lezioni, ha fatto perdere le sue tracce. Alto un metro e settanta e dalla corporatura esile, al momento della scomparsa indossava dei jeans, una felpa e una giacca nera con un ricamo rosso sulla parte posteriore. Un dettaglio ulteriore fornito è quello dello zaino Invicta di colore grigio-blu che aveva con sé la mattina quando si è recato a scuola.

L'appello della mamma

I tentativi di mettersi in contatti con Massimo sono risultati sinora vani, così la mamma Elisa oggi rilancia: "Se lo vedete, se siete dei suoi amici e sapete dove possa essere, se è con voi contattate le forze dell'ordine".

"Non fate un favore a Massimo se lo aiutate a non farsi trovare: è un ragazzino, non ha un euro in tasca, non ha un posto dove dormire. Capisco che possa sembrare brutto segnalarlo ai carabinieri, ma è la mossa giusta" conclude la donna.