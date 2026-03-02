Dal Nord Ovest - Ritrovato il 16enne Massimo Bianciotto

A rintracciarlo sulla ciclabile è stato il maresciallo dei carabinieri di Villafranca Piemonte Giuseppe Inglisa. Il 16enne Massimo Bianciotto è stato ritrovato poco fa e ha già incontrato la mamma Elisa, che aveva lanciato appelli dopo la sua scomparsa.

Il ragazzo aveva fatto perdere le sue tracce il 25 febbraio, quando non era tornato nella Comunità di San Luca, dopo essere uscito per andare a scuola a Verzuolo. Dalla denuncia della madre è partita una ricerca che ha lasciato il Pinerolese con il fiato sospeso, perché non si trovavano sue tracce e il cellulare era spento. Il giovane sta bene e l’ipotesi è che non si sia mosso da Villafranca Piemonte, trovando probabilmente ospitalità da qualcuno.