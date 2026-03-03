Ieri, 2 marzo, intorno alle 16.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia sono giunti tra Borgosesia e Valduggia per una vettura uscita fuoristrada e finita capovolta nel canale adiacente la careggiata.
L'intervento della squadra è valso alla messa in sicurezza del veicolo e al contenimento dello sversamento di carburante nel corso d'acqua. I passeggeri dell'auto sono stati presi in cura dai sanitari arrivati in posto.
Presente anche l'ambulanza da Borgosesia e la Polizia Locale.
03 marzo 2026
Dal Nord Ovest – Auto si ribalta e finisce nel canale
