03 marzo 2026, 10:20

Dal Nord Ovest – Auto si ribalta e finisce nel canale

Ieri, 2 marzo, intorno alle 16.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia sono giunti tra Borgosesia e Valduggia per una vettura uscita fuoristrada e finita capovolta nel canale adiacente la careggiata.

L'intervento della squadra è valso alla messa in sicurezza del veicolo e al contenimento dello sversamento di carburante nel corso d'acqua. I passeggeri dell'auto sono stati presi in cura dai sanitari arrivati in posto.

Presente anche l'ambulanza da Borgosesia e la Polizia Locale.

Redazione g. c.

