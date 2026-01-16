Vigili del Fuoco a Ronco Biellese per una pianta pericolante e troppo vicina alla strada. L'intervento si è concentrato nella mattinata di oggi, 16 gennaio, sulla Provinciale di collegamento con il rione di Chiavazza. Una volta sul posto, la squadra ha rimosso l'albero e ripristinato la sicurezza sull'arteria.
In Breve
venerdì 16 gennaio
giovedì 15 gennaio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Pianta pericolante sulla SP Ronco-Chiavazza, arrivano i Vigili del Fuoco
Vigili del Fuoco a Ronco Biellese per una pianta pericolante e troppo vicina alla strada....