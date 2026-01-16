 / CRONACA

CRONACA | 16 gennaio 2026, 11:40

Pianta pericolante sulla SP Ronco-Chiavazza, arrivano i Vigili del Fuoco

vigili fuoco

Pianta pericolante sulla SP Ronco-Chiavazza, arrivano i Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Vigili del Fuoco a Ronco Biellese per una pianta pericolante e troppo vicina alla strada. L'intervento si è concentrato nella mattinata di oggi, 16 gennaio, sulla Provinciale di collegamento con il rione di Chiavazza. Una volta sul posto, la squadra ha rimosso l'albero e ripristinato la sicurezza sull'arteria.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore