Cronaca dal Nord Ovest | 15 gennaio 2026, 10:03

Nichelino, grosso incidente all'imbocco della tangenziale: due feriti e traffico in tilt

Lo scontro ha coinvolto più veicoli in viale Torino, allo svincolo per la tangenziale di Stupinigi: lunghe code e rallentamenti

Nichelino, grosso incidente all'imbocco della tangenziale: due feriti e traffico in tilt, foto archivio torino oggi

Traffico in tilt nella prima mattina di oggi, giovedì 15 gennaio, sulla tangenziale sud di Torino. Coinvolti diversi mezzi, tra loro anche un tir e un furgone, con una macchina che dopo l'impatto è finita addirittura fuori dalla carreggiata.

Prima dello svincolo per Stupinigi

Il sinistro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, è avvenuto in viale Torino a Nichelino, poco prima dello svincolo per la tangenziale che porta a Stupinigi.

Due feriti portati entrambi al Cto

Sono giunti sul posto anche i sanitari del 118 per prestare le cure a due persone rimaste ferite, un codice verde ed uno giallo, portate entrambe al Cto.

red.Torino oggi, s.zo.

