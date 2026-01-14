Fondo Edo Tempia, la festa degli auguri e la donazione del gruppo “Io cammino”

Per una sera la fatica (piacevole) di una passeggiata nella natura ha lasciato il posto al brindisi e alla festa: il gruppo di “Io cammino”, una delle storiche attività per il benessere fisico del Fondo Edo Tempia, ha voluto darsi appuntamento per una classica serata da festività di fine anno, a base di panettone, vin brulé e spumante. È stata anche l’occasione per non far mancare, una volta di più, un gesto di generosità: sono stati raccolti infatti 205 euro, affidati alla referente Rinangela Lanza che li ha a sua volta consegnati al Fondo come contributo per le sue attività. «Per noi» fanno sapere i partecipanti di “Io cammino” «è stato un momento di gioia e allegria senza dimenticare i meno fortunati».

Il gruppo vuole ringraziare anche Beatrice Lanza «che ha messo a disposizione gratuitamente i locali per l’incontro nel centro sportivo Pralino di Sandigliano». “Io cammino” è nato con il duplice obiettivo di fare movimento per migliorare la propria condizione fisica e fare prevenzione, e di conoscere più da vicino la natura e i bei panorami che il Biellese sa offrire. Da poco più di un anno al gruppo “tradizionale” con le sue uscite settimanali se n’è aggiunto uno parallelo aperto alle persone meno esperte e un po’ meno allenate. Per informazioni e iscrizioni a entrambi si può contattare Anna Rivetti, la consigliera del Fondo Edo Tempia referente per le attività sportive, al numero 334.9415001. «Grazie a tutti» è il messaggio del gruppo «e arrivederci alle prossime iniziative per tutto il 2026».