Evviva il batik, in mostra a Vigliano le opere di Gabriella Curti

Lunedì 19 gennaio, alle 16.30, si inaugura nella biblioteca di Vigliano Biellese "Evviva il batik": in mostra, una selezione delle opere di Gabriella Curti, pittrice autodidatta, che ha appreso in Messico, durante gli anni in cui vi ha risieduto, la tecnica del batik.

Da allora, la passione per la pittura e per il colore si è espressa nella realizzazione di numerosi quadri, anche con tecniche diverse, più volte oggetto di esposizione nell'ambito dell'associazione Amici dell'Arte, di cui la pittrice ha fatto parte per lungo tempo.

Oltre una ventina di opere di grandi dimensioni, dai colori vivaci, realizzate con l'applicazione della cera calda sul tessuto prima della tintura, saranno visibili nella sala centrale della biblioteca: dopo l'apertura di lunedì 19 gennaio, la mostra sarà visitabile fino a venerdì 30, negli orari di apertura del servizio (da martedì a venerdì, dalle 14.30 alle 18).