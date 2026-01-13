Il Comune di Biella cerca un Garante per i diritti delle persone private della libertà personale

Il Comune di Biella ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere le candidature alla nomina del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, figura istituita dal Consiglio Comunale nel 2015, con il compito di tutelare i diritti delle persone detenute o comunque limitate nella libertà personale presenti sul territorio comunale.

La nomina del Garante spetta al Consiglio Comunale, che selezionerà il candidato dopo la valutazione dei curricula pervenuti. Tra le sue principali attività rientrano: le visite mensili agli istituti penitenziari presenti nel Comune di Biella, per monitorarne le condizioni strutturali e di funzionamento; i colloqui con i detenuti, per ascoltare le loro istanze e rappresentarle alle autorità competenti, nel rispetto delle norme vigenti; la collaborazione con la Direzione degli istituti e con le reti territoriali; la relazione annuale al Consiglio Comunale sulle attività svolte e sui problemi riscontrati, con la possibilità di proporre iniziative e interventi.

L’incarico ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Il ruolo è svolto a titolo gratuito, senza indennità, ma è previsto il rimborso delle spese di viaggio sostenute per attività svolte fuori dal Comune di Biella, previa autorizzazione e nei limiti del budget disponibile.

Possono presentare candidatura le persone che possiedono:i requisiti previsti per l’elezione a consigliere comunale;una laurea magistrale oppure una laurea triennale;in alternativa, una comprovata esperienza nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani o dell’amministrazione penitenziaria, documentata attraverso attività formative o associative.

Le candidature devono essere presentate entro le ore 23:59 del 26 gennaio 2026, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@cert.comune.biella.it

Nell’oggetto della mail deve essere indicata la dicitura relativa alla nomina del Garante. Alla domanda, redatta secondo il modello allegato all’avviso, devono essere obbligatoriamente allegati: un documento di identità valido; un curriculum vitae dettagliato, datato e firmato.

La mancanza dei requisiti richiesti, della documentazione o il mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione comporta l’esclusione dalla selezione.

Dopo la verifica di ammissibilità delle domande da parte degli uffici competenti, il Consiglio Comunale valuterà i curricula e individuerà il candidato ritenuto più idoneo. La nomina ufficiale avverrà tramite decreto del Sindaco. L’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di non procedere alla nomina qualora le candidature non siano considerate adeguate.