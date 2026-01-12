Ubriachezza molesta in centro a Biella, intervengono le forze dell'ordine

Prima di essere portato in ospedale, infastidiva passanti e clienti.

Nella serata di ieri, domenica 11 gennaio, un uomo è stato segnalato alle forze dell’ordine per ubriachezza molesta, nei pressi del Centro commerciale I Giardini di Biella. A lanciare l’allarme è stato l’istituto di sorveglianza Mek Pol in servizio. I Carabinieri di Candelo, al loro arrivo, hanno assistito un cittadino straniero che, visibilmente ubriaco, infastidiva gli avventori.

In seguito è stato richiesto l’intervento del 118 ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.