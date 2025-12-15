Basket, il Teens Biella inciampa a Bra

Il Teens inciampa a Bra, incappando nella peggior serata nelle percentuali al tiro: 2/26 da tre e 17/26 ai liberi. Finisce 65-61 per i cuneesi, dal punteggio e dalle percentuali si capisce che la serata stortissima dall’arco é stato l’ago della bilancia negativo per la truppa biellese.

Capita la serata no, in casa Teens niente drammi solo un po’ di rammarico per una partita che si poteva vincere. Ora testa e gambe per affrontare l’ultima partita domenica prossima in casa contro Ciriè prima della sosta per le festività natalizie.

I tabellini: Blair 14, De Bartolomeo 13, Gagliano 10, Cardani 10, Zimonjic 7,Roncarolo 4, Pieropan 2, Tuninetto 1.