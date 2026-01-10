Candelo, c'è un dono speciale per i nati nel 2025

C’è un dono speciale per i nati nel 2025 residenti nel comune di Candelo. Lo annuncia il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social: “Accogliamo i nuovi arrivati a braccia aperte. Per festeggiare il loro arrivo, abbiamo scelto di donare un libro del progetto nazionale Nati per Leggere, un volume che unisce la parola alla musica, con un augurio speciale: possa la vostra vita avere sempre una splendida colonna sonora fatta di letture, scoperte e del calore di questa comunità che oggi vi accoglie. L'iniziativa è curata dall'amministrazione comunale, in particolare dall'Assessorato a Istruzione e Biblioteca. Il volume verrà consegnato direttamente a domicilio insieme ad un Qr-code per ascoltare musica insieme”.
