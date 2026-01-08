Messa dell'Epifania a Andorno Micca, un bel momento di comunità per tutta la famiglia

Bellissimo momento per la comunità di Andorno Micca che, il 6 gennaio scorso, si è ritrovata per celebrare la messa dell'Epifania nella chiesa di San Lorenzo sotto la guida del proprio parroco, don Mario Parmigiani, accompagnato dal coro.

Al termine della funzione una dolce sorpresa per tutti i bambini e i partecipanti che hanno potuto degustare una deliziosa cioccolata calda. Ospite speciale la Befana in carne ed ossa, pronta ad accogliere grandi e piccini con un piccolo dono e soprattutto tanta allegria.

Dall'amministrazione comunale è giunto “un ringraziamento speciale al neoricostituito consiglio della Parrocchia che ha ospitato e offerto l'evento. In questa occasione ci hanno inoltre comunicato che l'oratorio torna ad aprire ogni martedì e venerdì, dalle 15 alle 18, pronti ad accogliere tutte le persone che ne hanno piacere”.