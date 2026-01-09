Cossato, si cambiano i cassonetti condominiali: in Comune la consegna delle tessere per usarli

Mentre a Cossato la SEAB è pronta alla sostituzione massiva delle calotte, continua l’attività di consegna ai cittadini delle nuove tessere che consentiranno di utilizzarle.

L’assessore all’Ambiente Carlo Furno Marchese sollecita i cittadini, che non avessero ancora ritirato la tessera, a presentarsi in Comune per ritirarla ricordando che al piano terra del Municipio in Piazza Angiono 14 è allestito un apposito sportello con cui è possibile fissare un appuntamento. Per prenotare l’appuntamento per il ritiro è necessario accedere alla piattaforma online sportelloseab.it selezionando data e orario più comodi (https://sportelloseab.it, raggiungibile senza scaricare App e senza creazione di utente o password). Per supporto nella prenotazione è possibile contattare il numero 015.8134073 dal lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17.30.

L’assessore ricorda che i cittadini devono presentarsi muniti della comunicazione ricevuta dalla SEAB e del documento d’identità per il ritiro. Sono accettate anche deleghe per il ritiro. “È importante che tutti i condomini capiscano che senza la nuova tessera non sarà possibile conferire nelle nuove calotte – sottolinea Furno Marchese – Inoltre, in caso di non corretto inserimento dei rifiuti indifferenziati la società non potrà procedere al ritiro con conseguenti controlli e sanzioni sui trasgressori in ogni ipotesi di abbandono del rifiuto”.