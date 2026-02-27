Vigili del Fuoco, il ministro Pichetto: “Ogni giorno va la nostra gratitudine"

“Al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco va ogni giorno la nostra gratitudine: nelle emergenze, tutti i cittadini possono contare sul loro coraggio, sulla loro competenza e su uno straordinario spirito di servizio. Il loro contributo alla tutela dell’ambiente è insostituibile: penso in particolare all’impegno nella prevenzione e nel contrasto agli incendi boschivi, che mettono a rischio le persone, i territori e la biodiversità”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, nell’87° anniversario del Corpo.