Quaregna Cerreto, lavori alla fognatura: senso unico in via Martiri e deviazioni ATAP

A causa dei lavori di collegamento del tratto fognario a Quaregna Cerreto, via Martiri della Libertà sarà interessata da modifiche alla viabilità. Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 12 gennaio a venerdì 3 aprile 2026, e comunque per tutta la durata dei lavori, in base alle necessità del cantiere.

Nel periodo indicato, via Martiri della Libertà diventerà a senso unico in direzione Biella, nel tratto compreso tra via Monte Grappa e via Marconi.

Le modifiche avranno ripercussioni anche sul servizio di trasporto pubblico. In particolare, le corse ATAP delle linee 300 (Biella–Cossato–Valdilana), 548 (Lessona–Cossato–Vigliano) e 551 (Biella–Cossato–Borgosesia–Varallo) subiranno una deviazione in direzione Cossato. Alla rotonda di intersezione con via Monte Grappa, i mezzi svolteranno a sinistra, mantenendosi nella corsia di destra verso l’ingresso del parcheggio del supermercato Esselunga; proseguiranno poi lungo il tratto esterno del parcheggio, via Trompeo, via Marconi, quindi svolteranno a sinistra in via Quaregna, riprendendo successivamente il percorso abituale.

Nessuna variazione, invece, per le corse in direzione Biella e Vigliano, che continueranno a seguire i percorsi regolari.