A Cossato il Concerto dell'Epifania strappa applausi, un omaggio agli 80 anni della Repubblica Italiana FOTO

È stato particolarmente apprezzato il tradizionale Concerto dell'Epifania, andato in scena nella serata del 6 gennaio al teatro comunale di Cossato. A esibirsi la Banda Musicale Giovanile Anbima APS Biella, diretta dal maestro Riccardo Armari.

Per l'occasione, lo spettacolo è stato dedicato agli 80 anni della Repubblica Italiana. A presentare l'evento Riccardo Alberto, Luisa Nuccio e Irene Mosca alla presenza di un numeroso pubblico che ha strappato numerosi applausi.

Il Concerto ha ripercorso le tappe principali della storia della Repubblica: dai personaggi che si sono distinti in vari ambiti fino agli avvenimenti che hanno cambiato profondamente la società.

Inoltre, la manifestazione si inserisce nel “Progetto Musica” del Lions Bugella Civitas, a sostegno dei giovani musicisti attraverso borse di studio, e nel programma dell'anno lionistico 2025-26 che ha come service principale “Le eccellenze del Biellese, il nostro futuro”.