Il canto del pastore risuona dalle colline sarde alle Alpi biellesi

Dopo un'estesa stagione di silenzio, tornano a risuonare i versi di Nicola Loi di Ortueri. L'afflato poetico del bardo sardo dilaga sino alle falde delle Alpi biellesi attraverso la composizione "Torrat su pastore", "Ritorna il pastore". Antiche parole d'un lessico ancestrale che, nella traduzione curata da Antonio Ledda di Villanova Monteleone, confluiranno nell'antologia del Laboratorio Linguistico "Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s'emmo e s'eya cantant", percorso didattico finalizzato all'apprendimento della lettura e scrittura nell'idioma materno contemporaneo. L'iniziativa si sviluppa mediante un laboratorio linguistico transoceanico che collega il Circolo "Su Nuraghe" di Biella al Circulo sardo "Antonio Segni" de La Plata in Argentina, attraverso la piattaforma zoom meetings.

Il componimento costituisce un tributo alla fatica quotidiana di coloro che incarnano la condizione di chi "Est bonu-mere, ma semper teracu" – "è benevolente padrone, eppure eternamente servo" – poiché ignorano il "pasu", ovvero il riposo dalle fatiche. In questi primi giorni dell'anno, ancora avvolti nell'atmosfera delle festività, difficilmente rivolgiamo il pensiero alla dimensione quotidiana di chi s'affatica, consumando l'intera esistenza "In s'and'e torra, ierros, istios. / Chirchende sa pastura in sos beranos" – "Nel perpetuo andare e tornare, inverni, estati. / Inseguendo il pascolo nelle primavere". Circondati da "sos mercantes de lat'e de lana", i mercanti di latte e di lana che "Cantaiant a boghe de istria" – levavano la voce simile a quella dell'allocco – precipitandosi in feroce razzia speculativa.

A questi custodi delle greggi, sardi e continentali, che nell'oscurità della propria terra sorreggono quell'economia primaria di cui si preferisce tacere, e che conquista le prime pagine della cronaca unicamente quando la protesta per rivendicare l'equo compenso del latte emerge dal silenzio dell'ovile, la Comunità sarda biellese rende doveroso omaggio. Attenzione manifestata attraverso il progetto linguistico transoceanico che congiunge i Sardi di Biella agli Italiani gravitanti attorno al Circolo sardo di La Plata, esprimendo profonda riconoscenza per un'esistenza vissuta "sena pasu" – senza requie – interamente dedicata al bene comune.

Simmaco Cabiddu

Nell’immagine, “Nuraghe Appiu”, Villanova Monteleone (foto Salvatore Spanu)

Torrat su pastore

Torrende su pastore a sero istracu,

Fatu su tazu, sonazos, piuer.

Est bonu-mere, ma semper teracu,

E de seguru, no est mele a suer.

Tramudende da-e sos Campidanos,

In s'and'e torra, ierros, istios.

Chirchende sa pastura in sos beranos,

Atraessende muntagnas e rios.

Foras de domo, ja nde tenet aju,

Est semper lunis, totu s'annu intreu.

A domo torrat cando benit maju,

E solu tando, si chircat s'areu.

Chi podiat faeddare, su cosinzu,

De sos passos betados sen'e pasu.

In notes mannas, cantu pistighinzu,

In sos padentes e su campu rasu.

At afrontadu annos de sicagna,

Pro finas in sas terras pius ricas.

Cando fit a chijina sa campagna,

Rios, trainos e funtanas sicas.

Cun su sicore pigadu a bula,

'Erveghes chi moriant a un'a una.

A pesu 'e oro pagada s'istula,

Paschid'a camba, a lugor'e luna.

E sos mercantes de lat'e de lana,

Cantaiant a boghe de istria.

Nde falaiant che muda bardana,

De sos matzones fint in cumpagnia.

Oe torrat pro su fizu laureadu,

In s'universidade, chentu e bantu.

Dutore, professore o avocadu,

Apagat su suore totucantu.

Totu faghent pro sa familia issoro,

Pro ch'in sa domo no bi manchet nudda.

Sunt sas muzeres, feminas de oro,

Sena contare ne custa, ne cudda.

Cando torrat a domo su pastore,

Tando est totu s'annu bon'annada.

Cun sos amigos, cantat a tenore,

A bogh'e note donzi serenada.

E che la tirat finas a puddile,

Semper sighinde cudd'antiga moda.

Finidu totu torrat a cuile,

E totu s'annu, sighit cudda roda.

Nigolau Loi, Sos Tres Res 2026

Ritorna il pastore

Ritorna il pastore di sera stanco,

dietro la mandria, sonagli, polvere

è un buon padrone, ma è sempre servo,

E di sicuro, non è miele da suggere.

Transumando dai Campidano,

Nell’andare e venire, inverni, estati.

Cercando il pascolo nelle primavere,

Attraversando montagne e fiumi.

Lontano da casa, ha molta pazienza,

è sempre lunedì, tutto l'anno intero.

A casa ritorna quando arriva maggio,

E solo allora, cerca la famiglia.

Se poteva parlare, la scarpa,

dei passi fatti senza riposo.

In notti lunghe, quanto tormento,

Nei boschi e nel campo raso.

Ha affrontato anni di siccità,

perfino nelle terre più ricche.

Quando era (ridotta) in cenere la campagna,

fiumi, torrenti e fontane secche.

Con l’arsura preso alla gola,

Pecore che morivano a una a una.

A peso d'oro pagata la transumanza,

condotta con fatica, al luccicar di luna.

E i mercanti di latte e di lana,

Cantavano con voce di allocco.

Scendevano come (in) muta razzia,

delle volpi erano in compagnia.

Oggi ritorna per il figlio laureato,

nell'università, cento e lode.

Dottore, professore o avvocato,

appaga il sudore tutto quanto.

Tutto fanno per la loro famiglia,

Affinché in casa non manchi niente.

Sono le mogli, donne d'oro,

Senza contare né questo, né quello.

Quando ritorna a casa il pastore,

Allora è tutto l'anno buona annata.

Con gli amici, canta a tenore,

con voce notturna ogni serenata.

E la continua fino a mattino,

sempre seguendo quell’antica moda.

Finito tutto ritorna all’ovile,

E tutto l'anno, segue quella ruota.