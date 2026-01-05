Scuola, via libera ai progetti educativi per l’anno 2025-2026 a Sandigliano

La Giunta comunale di Sandigliano ha approvato i progetti educativi destinati alle Scuole dell’Infanzia e Primaria per l’anno scolastico 2025-2026, confermando l’impegno dell’ente locale nell’organizzazione di attività educative integrative e complementari in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle competenze comunali in materia di istruzione pubblica e tiene conto delle esperienze già realizzate negli anni precedenti insieme all’Istituto Comprensivo di Sandigliano-Candelo, che hanno registrato un positivo riscontro da parte di tutti i soggetti coinvolti. Alla luce di questo gradimento, l’amministrazione ha ritenuto opportuno proseguire anche nel nuovo anno scolastico con progetti sostenibili dal punto di vista economico e coerenti con il Piano dell’offerta formativa.

Per la Scuola Primaria sono stati approvati cinque progetti. Quattro chiacchiere in inglese prevede un approccio fortemente comunicativo alla lingua, con particolare attenzione al parlato, all’ascolto e alla grammatica. Sandian l’è al nos salot è orientato all’educazione al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente. La voce dello djembè punta ad ampliare le conoscenze sugli usi e costumi del mondo, rafforzando la capacità di ascolto e favorendo l’integrazione culturale attraverso la narrazione Kamishibai. Il progetto Un… due! Dest/sinist! propone un percorso di educazione musicale volto a stimolare le capacità motorie, con particolare attenzione all’inclusione. Creatività in azione: gioco e teatro è infine dedicato allo sviluppo della fiducia in sé, della consapevolezza personale e della collaborazione tra compagni.

Cinque anche i progetti destinati alla Scuola dell’Infanzia. Biblioteca ha l’obiettivo di avvicinare i bambini alla lettura attraverso la frequentazione regolare della biblioteca comunale e il prestito librario. L’orto delle meraviglie è un percorso di scoperta del mondo naturale tramite il contatto diretto con l’ambiente. Conoscere l’Africa mira ad ampliare le conoscenze sugli usi e costumi di altre culture, sempre attraverso la narrazione Kamishibai. Teatro in gioco propone un laboratorio teatrale di educazione emotiva basato su attività espressivo-corporee, con la previsione anche della visione di uno spettacolo teatrale. Infanzia in acqua – acquaticità è invece dedicato alla scoperta dell’ambiente acquatico e allo sviluppo psicomotorio, in collaborazione con la piscina “Pralino” di Sandigliano.