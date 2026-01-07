Borriana: i consiglieri rinunciano ai gettoni per il paese

Il Consiglio comunale di Borriana ha approvato all’unanimità una delibera con cui conferma, anche per l’anno 2026, l’importo del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari.
L’importo rimane invariato rispetto agli anni precedenti ed è pari a 9,20 euro per ogni seduta. Il gettone viene riconosciuto solo in caso di effettiva partecipazione al Consiglio comunale e non spetta agli amministratori che già percepiscono un’indennità di funzione, come previsto dalla normativa vigente.
Durante la seduta, i consiglieri hanno inoltre confermato una scelta già adottata negli anni passati: rinunciare al gettone di presenza, devolvendo le somme alle associazioni del paese e alla Parrocchia di San Sulpizio.