A Castelletto lo scambio di auguri di fine anno: omaggio a giovani, realtà locali e personalità

Nei giorni scorsi, a Castelletto Cervo, si è svolto il tradizionale scambio di auguri di fine anno. A darne notizia l'amministrazione comunale sui propri canali social: “Un momento semplice ma sentito per condividere un sincero ringraziamento con chi ogni giorno contribuisce al bene del nostro Comune, a partire dalle associazioni del paese e da tutte le volontarie e i volontari che, con il loro impegno spesso silenzioso, rendono la nostra comunità più viva e solidale”.

Durante la serata sono state consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli, come segno concreto di fiducia nel valore dello studio e nel futuro delle nuove generazioni. Il pomeriggio è poi proseguito con la consegna della scheda elettorale e di una copia della Costituzione ai giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2025. Un gesto simbolico che rappresenta l’ingresso nella piena cittadinanza e l’invito a partecipare in modo consapevole e responsabile alla vita democratica del paese.

Un momento significativo è stato dedicato all’omaggio ai sindaci che si sono succeduti dal dopoguerra a oggi, con la consegna di una pergamena. L’iniziativa, promossa dalla Regione Piemonte e alla quale il Comune ha aderito, è stata collegata simbolicamente quest’anno in occasione dell’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, per ringraziare chi ha servito la comunità in anni spesso complessi, svolgendo il ruolo di vere e proprie “sentinelle” della Repubblica.

Infine, è stata consegnata una targa all’Associazione Sportiva “La Cervo”, che festeggia quest’anno il 70° anniversario di fondazione (1955–2025), per il prezioso contributo sportivo ed educativo offerto alla comunità in tutti questi anni.