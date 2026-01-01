Tollegno, ecco il calendario comunale 2026

Il comune di Tollegno presenta il calendario comunale 2026, come sempre pensato per accompagnare i cittadini nella vita quotidiana, offrendo informazioni utili sui servizi e, al tempo stesso, uno sguardo narrativo sul paese.

Il calendario mantiene la sua funzione pratica: al suo interno sono riportati i riferimenti agli uffici comunali, ai servizi di pubblica utilità e, per quanto riguarda l’igiene urbana, i giorni di raccolta validi da gennaio a giugno 2026. Il Consorzio COSRAB e SEAB, infatti, hanno prorogato il periodo transitorio del contratto di area vasta fino al 30 giugno 2026, rinviando al 1° luglio 2026 l’entrata a regime dei nuovi servizi, che comprenderanno nuove modalità e frequenze di raccolta, l’attivazione degli ispettori ambientali e servizi dedicati.

Le indicazioni aggiornate per la seconda parte dell’anno verranno comunicate successivamente con puntualità attraverso i canali istituzionali. Accanto all’aspetto informativo, il calendario 2026 propone anche un racconto visivo di Tollegno. Le fotografie di Luigi Ghiardo accompagnano i mesi dell’anno in una sorta di “crepuscolario”: scorci intimi e talvolta nascosti del paese, colti all’imbrunire, in quell’“ora blu” che segna il confine tra giorno e notte.

Immagini discrete che restituiscono un Tollegno raccolto e quotidiano, fatto di luci, silenzi e dettagli familiari. Il calendario diventa così non solo uno strumento di consultazione ma anche un piccolo oggetto di comunità, che entra nelle case e accompagna il tempo che scorre, invitando a uno sguardo più attento sui luoghi che abitiamo ogni giorno. Con il calendario 2026, l’amministrazione comunale rinnova l’augurio a tutta la cittadinanza di un anno vissuto con cura, consapevolezza e attenzione alle piccole cose che tengono insieme una comunità.