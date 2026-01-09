Si finge la nipote per entrare in casa, a Vigliano 80enne smaschera il tentativo di truffa

Nel Biellese sono sempre più frequenti i casi di truffa (tentati e messi a segno) riportati all'attenzione delle forze dell'ordine. Stavolta, però, l'accortezza di una residente ha fatto la differenza. È successo nel comune di Vigliano Biellese: stando alle prime ricostruzioni, una persona sconosciuta ha citofonato fuori dall'abitazione di una donna di 80 anni spacciandosi per la nipote.

Il fatto è avvenuto alle 20 di ieri sera, 8 gennaio, in via Garibaldi. “Fortunatamente non le ha aperto perchè non ha riconosciuto la voce – racconta la figlia dell'anziana – Ha subito avvisato i Carabinieri raccontando quanto accaduto. Purtroppo non è la prima volta che simili episodi si verificano in paese: altri cittadini sono stati contattati con telefonate e sms sospetti sul proprio cellulare. Compresa mia madre".

Da qui l'invito a tenere gli occhi aperti e a prestare sempre la massima attenzione prima di aprire a sconosciuti alla porta.