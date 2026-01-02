Alla cattedrale di Biella “Sia Luce”: l’opera Bethlem di Daniele Franzella

È visitabile in Cattedrale, a Biella, l’opera Bethlem dell’artista palermitano Daniele Franzella, inserita nel percorso espositivo “Sia Luce”. L’installazione è ospitata presso la Cattedrale di Biella, in piazza Duomo, ed è aperta al pubblico fino al 6 gennaio 2026, dalle 7 alle 19.

"Bethlem si presenta come un’immagine sospesa tra tradizione e presente. Al centro dell’opera c’è un asino, figura essenziale della Natività e della Fuga in Egitto, qui ricoperto di catrame e caricato di sacchi, oggetti domestici e armi. L’animale diventa così simbolo dell’esodo contemporaneo, della fuga e dello sradicamento, mentre ogni elemento sul suo dorso rappresenta la traccia di una vita e di una storia interrotta".

L’artista non illustra la scena tradizionale della Natività, ma la attraversa, trasformandola in una riflessione sul Natale come tempo di compassione e responsabilità. Nell’oscurità del materiale e nel peso del carico, l’opera custodisce una domanda aperta e un gesto di attenzione verso chi è ancora in cerca di un luogo in cui poter “nascere” di nuovo.