Biella, Marcia della Pace e Messa a Oropa per salutare il 2025

Si avvicina la fine del 2025. A Biella, in Duomo, avrà luogo la messa di ringraziamento per l’anno trascorso con il canto del TE DEUM. La funzione sarà alle 18 di mercoledì 31 dicembre. Il vescovo Roberto Farinella presiederà la Santa Messa delle 22.30 presso la Basilica Antica di Oropa, a conclusione della Marcia della Pace, in partenza alle 18 davanti alla Chiesa della Santissima Trinità. Poco prima, alle 17, si terrà un momento di preghiera ecumenica invocando il dono della pace.
Il giorno di Capodanno, 1 gennaio 2026, il vescovo di Biella celebrerà la Santa Messa delle 18 in Cattedrale.