Mercatini, laboratori e spettacoli di Natale: a Callabiana c'è anche lo ScambiaGioco

Nuovo appuntamento di Natale da non perdere a Callabiana. Domani, dalle 10 alle 17, in frazione Chiesa, avrà luogo la Festa del Pellegrino, con la presenza di mercatini, laboratori, banchetti e numerose attività.
Tra queste figura lo ScambiaGioco: in pratica si porta un gioco ricevuto a Natale (che non fa per te), si può cambialo e sceglierne uno che si preferisce. Un gesto semplice per evitare lo spreco, far felice qualcun altro e trovare quello giusto per te.
A ciò si aggiunge lo spettacolo teatrale delle 14.30, rivolto alle famiglie, a cura dell'Associazione Bonaventura. Si ricorda che per tutto il giorno c'è la possibilità di usufruire del trenino turistico gratuito e di visitare i suggestivi presepi di Natale.