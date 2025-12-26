Valdilana, a disposizione i nuovi calendari per la raccolta dei rifiuti

Il comune di Valdilana informa i cittadini che sono disponibili i nuovi calendari della raccolta rifiuti relativi al primo semestre 2026, suddivisi per Zona A e Zona B. Durante l’attuale periodo delle festività di fine anno, resta in vigore il calendario 2025, fino all’entrata in vigore del nuovo calendario.

I calendari sono scaricabili dal Portale del Contribuente al seguente link: https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/Home.aspx?CodCat=M417

Per chi ne avesse necessità è disponibile anche in modalità cartacea all’esterno del Municipio di frazione Ronco e presso gli Uffici Tributi di Trivero, Valle Mosso e Mosso, nei giorni di apertura al pubblico.



